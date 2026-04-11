El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 10 de abril de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera. En este viernes, 10 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse ante situaciones difíciles en la vida real. Además, el llanto en los sueños puede ser un indicativo de que se está procesando una pérdida o un cambio significativo. Puede ser una señal para enfrentar y aceptar esos sentimientos en lugar de ignorarlos. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.