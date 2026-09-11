Al momento de perfeccionar las rutinas de limpieza para los hogares, un número creciente de personas busca alternativas caseras para resolver inconvenientes comunes, como los malos olores.

En este contexto, la tendencia de combinar café usado con bicarbonato se ha convertido en una opción accesible y, sobre todo, económica para neutralizar los malos olores sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Cómo limpiar las quemaduras de una olla Essen sin rayarla ni haciendo fuerza en pocos minutos Fuente: Shutterstock

Combinar posos de café con bicarbonato de sodio: qué usos tiene y por qué se aconseja

El café usado, ingrediente que generalmente se dispone a la basura, posee en realidad notables propiedades desodorizantes y exfoliantes, especialmente cuando se combina con el efecto del bicarbonato de sodio.

Por su textura y sus variados usos, representa una excelente alternativa para la limpieza de utensilios de cocina, facilitando la eliminación de suciedad en superficies difíciles, tales como cacerolas, ollas o cubiertos.

Proporciones para una mezcla efectiva de café y bicarbonato

Las proporciones recomendadas son las siguientes

Café usado, seco

Dos cucharaditas de bicarbonato

Hábitos para evitar la grasa y facilitar la limpieza en la cocina

Para evitar que la grasa se adhiera a las superficies y ahorrar rutinas de limpieza tediosas, existen hábitos que se pueden incorporar en el día a día, tales como:

Precalentar adecuadamente las ollas antes de cualquier uso

Utilizar una cantidad suficiente de grasa de cocción para impedir que los alimentos se adhieran

No emplear un fuego excesivamente alto

Secar minuciosamente la superficie antes de cocinar

Dejar en remojo los residuos puede facilitar su extracción si no es posible limpiar de inmediato

Utilizar ollas con recubrimientos antiadherentes

Lo más recomendable es limpiar las ollas en cuanto se terminen de usar para eliminar la grasa con mayor facilidad.

Ingredientes reciclados: limpieza natural y sostenible para el hogar

Cada vez más personas utilizan cáscaras de frutas, como limón y piña, mezcladas con agua para desodorizar espacios. Estas alternativas son efectivas y amigables con el medio ambiente.

Las propiedades del vinagre blanco también son buscadas. Este ingrediente es capaz de eliminar manchas y malos olores en superficies, convirtiéndose en un aliado en la limpieza del hogar.