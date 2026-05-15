La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 15 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este viernes, 15 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una linterna simboliza claridad y guía. Buscas iluminar dudas y encontrar dirección. También sugiere verdades ocultas por descubrir. Avanza con prudencia y confía en tu intuición. El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.