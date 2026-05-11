Este lunes, 11 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con El Caballo simboliza fuerza, libertad y energía para avanzar. Según cómo aparezca, puede reflejar control y equilibrio si está manso, o impulsos desbordados y ansias de independencia si va desbocado. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.