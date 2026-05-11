La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 11 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0587 (Piojos) y las letras son: A I C G. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 11 de mayo. A la cabeza salió el número 2272 - Sorpresa. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con piojos suele reflejar estrés, preocupaciones o la sensación de estar invadido por problemas pequeños pero persistentes. También puede aludir a chismes, críticas o incomodidad social. En ocasiones apunta a la necesidad de limpieza emocional y establecer límites. Verlos o quitarlos sugiere deseo de resolver molestias, mientras que la picazón indica asuntos que requieren atención inmediata. Soñar con Sorpresa suele señalar cambios inesperados y emociones que emergen de improvisto. Invita a abrirse a lo nuevo y a la flexibilidad ante lo imprevisto. Si la sorpresa es agradable, puede augurar buenas noticias o descubrimientos personales. Si es desconcertante, reflejaría ansiedad ante lo desconocido o temores ocultos.