El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 18 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa. En este lunes, 18 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con llamas de fuego sugiere transformación: quemar lo viejo, purificar emociones y avivar la pasión interior. También puede alertar de peligro o descontrol: ira, agotamiento o situaciones que exigen prudencia inmediata. El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.