La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 22 de abril de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este miércoles, 22 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Jorobado refleja inseguridad por la apariencia y deseo de aceptación. Invita a abrazar tus diferencias. También simboliza fortaleza ante la adversidad y lealtad profunda. Anima a proteger lo que amas pese al juicio ajeno. El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.