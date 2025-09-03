Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del martes 2 de septiembre

Estos son los números ganadores de la quiniela de Santa Fe de este martes en la Nocturna.

En esta noticia

En este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4309 - Arroyo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de septiembre

 1°4309 11°8300
 3791  12°7110
 3°0744 13°3694 
 2802  14°3295 
 4807  15°6307 
 6°8439  16°8783
 7946  17°5218 
 5084  18°3621 
 0163  19°8080 
 10°4112 20°1425 

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, el arroyo puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de la importancia de seguir adelante y dejar que las corrientes de la vida te guíen hacia nuevas oportunidades.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

