En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1539 - Lluvia

1° 1539 11° 0315 2° 5641 12° 3526 3° 4982 13° 3672 4° 1947 14° 0417 5° 3928 15° 9615 6° 8221 16° 6035 7° 9200 17° 7284 8° 9996 18° 7901 9° 5796 19° 5882 10° 8680 20° 2397

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede indicar que el soñador está liberando tensiones o sentimientos reprimidos, permitiendo que surjan nuevas oportunidades en su vida.

Además, la lluvia en los sueños puede representar tristeza o melancolía, sugiriendo que el soñador está procesando experiencias difíciles. Sin embargo, también puede ser un signo de crecimiento y fertilidad, indicando que se están sembrando las semillas para un futuro positivo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.