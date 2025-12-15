En esta noticia

En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1539 - Lluvia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de diciembre

 1°1539 11°0315
 5641  12°3526
 3°4982 13°3672 
 1947  14°0417 
 3928  15°9615 
 6°8221  16°6035
 9200  17°7284 
 9996  18°7901 
 5796  19°5882 
 10°8680 20°2397 

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede indicar que el soñador está liberando tensiones o sentimientos reprimidos, permitiendo que surjan nuevas oportunidades en su vida.

Además, la lluvia en los sueños puede representar tristeza o melancolía, sugiriendo que el soñador está procesando experiencias difíciles. Sin embargo, también puede ser un signo de crecimiento y fertilidad, indicando que se están sembrando las semillas para un futuro positivo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.