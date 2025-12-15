En esta noticia
En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1539 - Lluvia
|1°
|1539
|11°
|0315
|2°
|5641
|12°
|3526
|3°
|4982
|13°
|3672
|4°
|1947
|14°
|0417
|5°
|3928
|15°
|9615
|6°
|8221
|16°
|6035
|7°
|9200
|17°
|7284
|8°
|9996
|18°
|7901
|9°
|5796
|19°
|5882
|10°
|8680
|20°
|2397
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede indicar que el soñador está liberando tensiones o sentimientos reprimidos, permitiendo que surjan nuevas oportunidades en su vida.
Además, la lluvia en los sueños puede representar tristeza o melancolía, sugiriendo que el soñador está procesando experiencias difíciles. Sin embargo, también puede ser un signo de crecimiento y fertilidad, indicando que se están sembrando las semillas para un futuro positivo.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.