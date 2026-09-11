Combinar hojas de laurel con bicarbonato de sodio constituye una estrategia doméstica de bajo costo que no requiere ingredientes especiales. Esta mezcla emplea el efecto desodorizante del bicarbonato y los aceites aromáticos del laurel para mitigar olores desagradables, refrescar ambientes cerrados y limitar el crecimiento de bacterias y hongos en armarios, cajones y heladeras.

Su versatilidad representa otro aspecto positivo, ya que actúa como desodorante pasivo en espacios interiores y como limpiador suave adecuado para mesadas, azulejos y piletas. Además, no daña las superficies, carece de compuestos sintéticos y ofrece un aroma más natural que la mayoría de los aerosoles comerciales.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué miles lo aplican en sus hogares (foto: archivo).

Combinación de laurel y bicarbonato de sodio: lista en pocos minutos

El proceso descrito no supera cinco minutos en su ejecución. Es fundamental secar cinco hojas de laurel, un paso esencial para prevenir el desarrollo de moho en la preparación, proceder a triturarlas o cortarlas finamente y posteriormente combinarlas con dos cucharaditas de bicarbonato. Esta mezcla debe ser almacenada en un recipiente hermético.

Para impartir aromas en cajones o en la heladera, se recomienda colocar una cucharadita de la preparación dentro de un saquito de tela. En su función como limpiador, se puede espolvorear sobre la superficie deseada, frotar con un paño húmedo y enjuagar. Es importante señalar que no ocasiona daños en griferías ni en metales.

Bicarbonato de sodio y laurel: una solución efectiva para la limpieza diaria

En consideración a esto, el bicarbonato de sodio y los aceites esenciales del laurel constituyen ingredientes generalmente accesibles en el hogar. Su pronta preparación facilita la obtención de resultados que, en términos económicos y de sostenibilidad, superan diversas alternativas comerciales.

Combinar hojas de laurel con bicarbonato: para qué se utiliza y por qué millares lo emplean en sus hogares (foto: archivo).

Es crucial indicar que, si bien su combinación muestra eficacia en la limpieza cotidiana, no debe considerarse como un reemplazo de una desinfección profesional , en particular en situaciones de suciedad acumulada o humedad notable. Su funcionalidad se centra en la prevención diaria y no en la solución de problemas que evidencian una situación de mayor severidad.

El bicarbonato actúa neutralizando los compuestos ácidos responsables de los olores indeseables, mientras que los aceites del laurel aportan propiedades antimicrobianas. Esta sinergia resulta idónea para el mantenimiento regular en espacios cerrados y con escasa circulación de aire.