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Durante este martes, 23 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 23 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2732 - Dinero

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de junio

 1°2732 11°0886
 6479  12°9393
 3°0228 13°8254 
 5653  14°2976 
 2905  15°0626 
 6°0496  16°0828
 2414  17°7867 
 4720  18°6083 
 7737  19°0311 
 10°0855 20°9614 

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¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con Dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y valoración personal. También puede señalar confianza y oportunidades próximas.

Si falta, se pierde o está sucio, puede indicar preocupación, culpa o miedo a perder control. El contexto y tus emociones en el sueño son clave.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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