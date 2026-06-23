Durante este martes, 23 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 23 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2732 - Dinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de junio

1° 2732 11° 0886 2° 6479 12° 9393 3° 0228 13° 8254 4° 5653 14° 2976 5° 2905 15° 0626 6° 0496 16° 0828 7° 2414 17° 7867 8° 4720 18° 6083 9° 7737 19° 0311 10° 0855 20° 9614

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con Dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y valoración personal. También puede señalar confianza y oportunidades próximas.

Si falta, se pierde o está sucio, puede indicar preocupación, culpa o miedo a perder control. El contexto y tus emociones en el sueño son clave.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.