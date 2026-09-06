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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3652 (Madre e hijo) y las letras son: A D J V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 5 de septiembre

 1°3652 11°8272 
 4249  12°6908
 3°8636  13°5047 
 8368  14°4679 
 6661  15°8676 
 6°5665  16°1268
 9425  17°9395 
 4742  18°3116 
 1275  19°5587 
 10°7428  20°7682 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 1407 - Revolver.

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 1°1407 11°2991 
 4066   12°6711
 3°7233  13°6671 
 5519  14°5352 
 3518  15°8582 
 6°0447  16°8882
 3876  17°4661 
 9324  18°0239 
 6543  19°4598 
 10°1837  20°2672 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar protección, amor y un fuerte vínculo familiar, así como el deseo de seguridad y cuidado.

También puede aludir a nuevos comienzos y responsabilidades, cuyo matiz depende de tus emociones y de tu relación real con ellos.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede representar defensa personal, poder o control ante situaciones que percibes como amenazantes. También alude a tensión interna y a la necesidad de actuar con firmeza.

Si disparas en el sueño, señala impulsividad o deseo de confrontar un problema; si solo lo ves o lo guardas, sugiere cautela, miedo a ser herido o preparación ante conflictos.