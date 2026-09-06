La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3652 (Madre e hijo) y las letras son: A D J V.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 5 de septiembre

1° 3652 11° 8272 2° 4249 12° 6908 3° 8636 13° 5047 4° 8368 14° 4679 5° 6661 15° 8676 6° 5665 16° 1268 7° 9425 17° 9395 8° 4742 18° 3116 9° 1275 19° 5587 10° 7428 20° 7682

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 1407 - Revolver.

1° 1407 11° 2991 2° 4066 12° 6711 3° 7233 13° 6671 4° 5519 14° 5352 5° 3518 15° 8582 6° 0447 16° 8882 7° 3876 17° 4661 8° 9324 18° 0239 9° 6543 19° 4598 10° 1837 20° 2672

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar protección, amor y un fuerte vínculo familiar, así como el deseo de seguridad y cuidado.

También puede aludir a nuevos comienzos y responsabilidades, cuyo matiz depende de tus emociones y de tu relación real con ellos.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede representar defensa personal, poder o control ante situaciones que percibes como amenazantes. También alude a tensión interna y a la necesidad de actuar con firmeza.

Si disparas en el sueño, señala impulsividad o deseo de confrontar un problema; si solo lo ves o lo guardas, sugiere cautela, miedo a ser herido o preparación ante conflictos.