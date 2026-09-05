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La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6110 (La Leche) y las letras son: E I O R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 5 de septiembre

 1°6110 11°9308 
 6854  12°3980
 3°6553  13°7681 
 3955  14°0424 
 4012  15°9787 
 6°9621  16°0975
 6904  17°2721 
 9645  18°9848 
 6172  19°7285 
 10°0906  20°8811 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 3971 - Excremento.

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 1°3971 11°5093 
 9853   12°4432
 3°0437  13°9141 
 7757  14°6637 
 8921  15°0782 
 6°1999  16°4379
 7564  17°0203 
 4054  18°7984 
 7761  19°4105 
 10°1803  20°8155 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche simboliza nutrición, cuidado y prosperidad. Puede anunciar bienestar en el hogar y apoyo afectivo.

Si La Leche aparece derramada o agria, advierte de pérdidas o tensiones. Verla blanca y en buen estado sugiere claridad, salud y nuevos comienzos.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar liberación de cargas y un proceso de limpieza interior. También puede indicar transformar algo negativo en aprendizaje o crecimiento.

En lo material, a veces se asocia con dinero inesperado o asuntos que requieren discreción. Si genera asco o vergüenza, refleja emociones que necesitas reconocer y ordenar.