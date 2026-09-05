La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6110 (La Leche) y las letras son: E I O R.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 5 de septiembre

1° 6110 11° 9308 2° 6854 12° 3980 3° 6553 13° 7681 4° 3955 14° 0424 5° 4012 15° 9787 6° 9621 16° 0975 7° 6904 17° 2721 8° 9645 18° 9848 9° 6172 19° 7285 10° 0906 20° 8811

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 3971 - Excremento.

1° 3971 11° 5093 2° 9853 12° 4432 3° 0437 13° 9141 4° 7757 14° 6637 5° 8921 15° 0782 6° 1999 16° 4379 7° 7564 17° 0203 8° 4054 18° 7984 9° 7761 19° 4105 10° 1803 20° 8155

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche simboliza nutrición, cuidado y prosperidad. Puede anunciar bienestar en el hogar y apoyo afectivo.

Si La Leche aparece derramada o agria, advierte de pérdidas o tensiones. Verla blanca y en buen estado sugiere claridad, salud y nuevos comienzos.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar liberación de cargas y un proceso de limpieza interior. También puede indicar transformar algo negativo en aprendizaje o crecimiento.

En lo material, a veces se asocia con dinero inesperado o asuntos que requieren discreción. Si genera asco o vergüenza, refleja emociones que necesitas reconocer y ordenar.