Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 2248 (Muerto que habla) y las letras son: U B R Y.

1° 2248 11° 5766 2° 2325 12° 2553 3° 8280 13° 2095 4° 2557 14° 7721 5° 6003 15° 3444 6° 3549 16° 9072 7° 5279 17° 6553 8° 1471 18° 0425 9° 6844 19° 2800 10° 0227 20° 0534

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 0449 - La Carne.

1° 0449 11° 4790 2° 8275 12° 2218 3° 3549 13° 0375 4° 6134 14° 1102 5° 0151 15° 2073 6° 7637 16° 3871 7° 1605 17° 1423 8° 0978 18° 2385 9° 2842 19° 2771 10° 2351 20° 9232

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.



Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas de quienes han partido. La comunicación en el sueño puede ser una forma de conexión emocional que busca sanar heridas del pasado.



¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida física y emocional, indicando una conexión con la vitalidad y la energía vital.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un llamado a prestar atención a la salud y al bienestar personal, así como a las relaciones interpersonales.