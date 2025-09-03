Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre

Ya están los resultados del sorteo más reciente de la Quiniela Nacional y Provincia.

Fuente:Pixabay-edit-ElCronista
En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 2248 (Muerto que habla) y las letras son: U B R Y.

 1°2248 11°5766 
 2325  12°2553
 3°8280  13°2095 
 2557  14°7721 
 6003  15°3444 
 6°3549  16°9072
 5279  17°6553 
 1471  18°0425 
 6844  19°2800 
 10°0227  20°0534 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 0449 - La Carne.

 1°0449 11°4790 
 8275   12°2218
 3°3549  13°0375 
 6134  14°1102 
 0151  15°2073 
 6°7637  16°3871
 1605  17°1423 
 0978  18°2385 
 2842  19°2771 
 10°2351  20°9232 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas de quienes han partido. La comunicación en el sueño puede ser una forma de conexión emocional que busca sanar heridas del pasado.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida física y emocional, indicando una conexión con la vitalidad y la energía vital.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un llamado a prestar atención a la salud y al bienestar personal, así como a las relaciones interpersonales.

