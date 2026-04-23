La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 22 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 9435 (Pajarito) y las letras son: H P R X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 22 de abril. A la cabeza salió el número 9857 - El Jorobado. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con un pajarito suele simbolizar esperanza, ligereza y mensajes que llegan; también habla de necesidad de libertad o nuevos comienzos. Si el pajarito canta o vuela indica buenas noticias y creatividad; si está enjaulado o herido sugiere bloqueo emocional o miedo a expresarte. Soñar con El Jorobado suele reflejar sensación de diferencia o marginación y el deseo de ser aceptado tal como eres. También puede simbolizar cargas emocionales que llevas a cuestas y la necesidad de convertirlas en fortaleza y compasión.