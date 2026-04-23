Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 22 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 5708 (Incendio) y las letras son: R R V X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 22 de abril. A la cabeza salió el número 7585 - Linterna. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con Incendio suele reflejar emociones intensas o situaciones que se sienten fuera de control. También puede simbolizar transformación, purificación o la necesidad de soltar lo que ya no sirve. En otros casos es una alerta sobre estrés, conflictos o riesgos cercanos. Notar si apagas el fuego o te quema sugiere si estás recuperando control o si el problema te supera. Soñar con Linterna sugiere búsqueda de claridad y guía interior. Indica que estás listo para iluminar dudas y tomar decisiones. Si la luz es intensa, hay soluciones cercanas; si parpadea o se apaga, refleja inseguridad, falta de información o necesidad de ayuda.