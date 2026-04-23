Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 22 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 0672 (Sorpresa) y las letras son: I R S Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 22 de abril. A la cabeza salió el número 2252 - Madre e hijo. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con sorpresa sugiere cambios imprevistos o noticias inesperadas. Refleja apertura a lo nuevo y capacidad de adaptación ante lo desconocido. Si la sorpresa es grata, augura oportunidades y alegría; si inquieta, señala ansiedad por perder control. Invita a ajustar expectativas y prepararte para lo imprevisto. Soñar con madre e hijo suele simbolizar protección, vínculo familiar y necesidad de cuidado. Puede reflejar tu deseo de armonía en el hogar o de fortalecer lazos afectivos. Si el sueño es tenso, puede señalar responsabilidades abrumadoras o conflictos no resueltos. También invita a equilibrar independencia y apoyo emocional.