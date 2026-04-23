Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 22 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 2295 (Anteojos) y las letras son: H H J V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 22 de abril. A la cabeza salió el número 9043 - Balcón. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con Anteojos sugiere necesidad de claridad y enfoque para entender mejor una situación. También indica revisar tu perspectiva: puedes dudar de tu juicio o requerir apoyo para ver la realidad. Soñar con balcón suele simbolizar necesidad de perspectiva y tomar distancia para ver mejor una situación. También puede señalar deseos de mostrarte al mundo o comunicar algo importante. Un balcón alto y seguro indica confianza y oportunidades; uno inestable o con caída sugiere vulnerabilidad, exposición o riesgos en decisiones rápidas.