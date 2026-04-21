El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 20 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 1229 (San Pedro) y las letras son: E L P P. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 20 de abril. A la cabeza salió el número 1906 - Perro. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas. Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida. Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de las propias creencias y valores. Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional. Por otro lado, un perro en un sueño también puede representar instintos primarios y la conexión con nuestra naturaleza más básica. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar la necesidad de ser más fiel a uno mismo o de confiar en nuestra intuición.