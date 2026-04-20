En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, China presentó su buque de guerra más avanzado, el portaaviones Fujian, lo que refuerza su estatus como potencia naval emergente. De este modo, supera la tecnología de Estados Unidos en términos de eficiencia y proyección de poder. Esto representa un avance significativo en la modernización militar de China. Equipado con catapultas electromagnéticas (EMALS) de última generación, el Fujian se equipara al USS Gerald R. Ford estadounidense, aunque lo logra en un tiempo menor y con una estrategia más audaz. Lanzado en junio de 2022, el Fujian inició pruebas en el mar en mayo de 2024 y entró en servicio oficial el 5 de noviembre de 2025, durante una ceremonia en el puerto naval de Sanya (Hainan), presidida por el presidente Xi Jinping. Es el tercer portaaviones de la Marina del Ejército Popular de Liberación de China (PLAN) y el primero diseñado íntegramente por ingenieros chinos, sin depender de tecnología soviética como sus predecesores, el Liaoning y el Shandong. El ejemplar chino perfeccionó la tecnología que ofrece diversos beneficios operativos: los aviones pueden despegar con mayor frecuencia, desde distancias cortas, a velocidades superiores y con cargas de combustible y municiones más pesadas. El corazón del Fujian radica en su sistema de catapultas electromagnéticas (EMALS), una decisión adoptada personalmente por el presidente de China. Hasta el momento, solo el USS Gerald R. Ford contaba con ese sistema, aunque fue objeto de críticas por parte de Donald Trump. Según el norteamericano, se debía abandonar esa “tecnología estúpida”, dado que era “costosa”, “difícil de reparar” y “poco fiable” para regresar al sistema de propulsión por vapor. El estreno del Fujian se produce en pleno pulso a Estados Unidos por el dominio naval, con tensiones en el estrecho de Taiwán y el mar del Sur de China como puntos críticos. Este buque refuerza la capacidad de China para una hipotética ofensiva contra Taiwán, disuadiendo intervenciones estadounidenses. Analistas proyectan que para 2035, China podría operar seis portaaviones, elevando su flota a niveles competitivos.