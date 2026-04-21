Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 20 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 1062 (Inundación) y las letras son: D F L S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 20 de abril. A la cabeza salió el número 1823 - Cocinero. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas. Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de que es momento de dejar atrás viejas creencias o patrones, permitiendo que nuevas oportunidades fluyan y se integren en su vida. Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida. Además, el cocinero en los sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio y armonía en las relaciones personales. Puede indicar que es momento de mezclar diferentes aspectos de la vida para lograr un resultado satisfactorio y delicioso.