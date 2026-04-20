La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 20 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 0302 (Niño) y las letras son: U G T T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 20 de abril. A la cabeza salió el número 8090 - El Miedo. Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida. Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y desafíos que se presentan. Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una sensación de vulnerabilidad. Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer y confrontar lo que nos asusta, se puede encontrar un camino hacia la sanación y el crecimiento personal.