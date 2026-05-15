La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 14 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9632 (Dinero) y las letras son: A O U Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 14 de mayo. A la cabeza salió el número 1836 - La Manteca. Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y abundancia. Indica confianza en tus capacidades y oportunidades próximas. También puede señalar ansiedad por lo económico, miedo a pérdidas o un enfoque material excesivo. El significado depende del contexto y de tus emociones en el sueño. Soñar con La Manteca suele simbolizar abundancia, suavidad y comodidad: las cosas fluyen sin trabas y el esfuerzo rinde. También alude a placer simple y nutrición emocional. Si La Manteca está rancia, derretida o se desperdicia, advierte excesos o recursos mal gestionados. Untarla con facilidad sugiere negociación hábil; que se caiga indica fugas económicas o lazos frágiles.