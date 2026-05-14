Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 14 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0366 (Lombriz) y las letras son: H R Y Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 14 de mayo. A la cabeza salió el número 7764 - Llanto. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas. Soñar con Lombriz suele aludir a depuración y renovación; indica que estás dejando atrás lo estancado para dar paso a un crecimiento discreto pero constante. También puede señalar pequeñas molestias o asuntos que se arrastran en silencio; invita a atender detalles, poner límites y cuidar tu terreno personal. Soñar con llanto suele reflejar una liberación emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o tensiones acumuladas para aliviarte. También puede señalar sensibilidad aumentada ante situaciones recientes. Si el llanto es tuyo, sugiere necesidad de consuelo, sanar heridas o pedir ayuda; si es de otros, indica empatía o una invitación a apoyar. La emoción al despertar orienta si es advertencia, duelo pendiente o inicio de alivio.