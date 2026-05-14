El transporte ferroviario vuelve a ocupar un lugar central en el desarrollo urbano y productivo de Sudamérica con un anuncio que promete marcar un antes y un después. En este contexto, Brasil ha confirmado el avance de un ambicioso proyecto de Tren de Alta Velocidad (TAV) que revolucionará la movilidad entre sus principales centros económicos, redefiniendo el concepto de transporte en la región. La iniciativa tiene como objetivo incorporar un tren de última generación que alcanzará los 350 kilómetros por hora, permitiendo conectar dos de las ciudades más importantes del país en tiempo récord. Este proyecto representa una obra sin precedentes para el transporte ferroviario en América Latina. El nuevo tren bala que se construirá en Brasil conectará Río de Janeiro con San Pablo, dos ciudades claves para la economía brasileña, con una extensión total que llegará hasta Campinas. La traza completa alcanzará 510 kilómetros y permitirá reducir de manera drástica los tiempos de viaje entre regiones que ahora dependen exclusivamente del transporte vial o aéreo. Según proyecciones oficiales, la travesía entre Río de Janeiro y San Pablo podría realizarse en aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Esta mejora en la conectividad no solo acelerará el traslado de pasajeros, sino que también tendrá un impacto directo en la descongestión de rutas y autopistas colapsadas. El corredor vial que une ambas ciudades es uno de los más transitados del país, concentrando un alto volumen de vehículos durante todo el año; por lo tanto, la incorporación del tren de alta velocidad permitirá disminuir el flujo diario. El diseño del sistema toma como referencia los trenes de alta velocidad que operan en Japón y en gran parte de Europa, donde este tipo de medio de transporte se ha consolidado como una alternativa eficaz para trayectos extensos. Entre las principales características del tren de alta velocidad se destacan: Según el cronograma establecido, las obras iniciarían en 2027, tras la fase de planificación. Además, se anticipa que el tren podría comenzar a operar a principios de 2032. Brasil también planea implementar un sistema de trenes de carga junto al TAV. Esto mejorará la logística y el transporte de mercancías entre regiones productivas del país. Además, se espera que el tren atraiga inversiones extranjeras al sector turístico. Las conexiones rápidas favorecerán el desplazamiento de visitantes a lugares emblemáticos del país.