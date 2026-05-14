El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 14 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4534 (La Cabeza) y las letras son: K L P V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 14 de mayo. A la cabeza salió el número 6189 - La Rata. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con La Cabeza simboliza la mente, la identidad y la capacidad de decidir. Revela cómo gestionas ideas, preocupaciones y claridad mental. Una cabeza sana sugiere equilibrio y confianza; dolor o heridas señalan estrés, confusión o desgaste. También puede invitar a replantear creencias y prioridades. Soñar con La Rata puede señalar desconfianza, traición o asuntos que necesitan limpieza y claridad. También simboliza astucia, supervivencia y capacidad de adaptación. Si aparece agresiva, sugiere miedos o alertas que conviene atender. Si está tranquila o cercana, apunta a ingenio, oportunidades discretas y avances silenciosos.