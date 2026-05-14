Un país reconocido como la potencia predominante en América Latina por su economía robusta y capacidades militares avanzadas, ha consolidado su liderazgo en el ámbito aeroespacial gracias a Embraer. La firma llevó a cabo la entrega de las primeras unidades del avión de combate Super Tucano A-29N a Portugal, marcando así la primera exportación de esta versión adaptada a los estándares de la OTAN a una nación europea. La compañía Embraer formalizó un acuerdo con el Ministerio de Defensa de Portugal para la adquisición de 12 aviones A-29N Super Tucano, valorado en 200 millones de euros (aproximadamente 210 millones de dólares). Este convenio incluye un simulador de vuelo, soporte logístico, así como bienes y servicios integrales para el ciclo de vida de las aeronaves. Durante la ceremonia, se formalizó una Carta de Intención con el objetivo de examinar una nueva línea de ensamblaje final en Portugal, la cual tiene como propósito satisfacer las demandas de otros países europeos a través de acuerdos entre gobiernos. Este paso refuerza la base industrial de defensa de Portugal y la cooperación bilateral, que ya contempla la adquisición del carguero KC-390 por parte de Lisboa en 2019. Los aviones poseen aviónica avanzada, sistemas de comunicaciones específicos de la OTAN y capacidades relevantes para entrenamiento avanzado, ataque ligero, apoyo aéreo cercano (CAS) e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). La entrega de las primeras cinco unidades tuvo lugar el 17 de diciembre de 2025 en las instalaciones de OGMA en Alverca, exactamente un año y un día posterior a la formalización del contrato en diciembre de 2024. El Embraer EMB 314 Super Tucano, designado A-29 en EE.UU., es un avión turbohélice monomotor diseñado para operaciones de combate de bajo costo en entornos de baja amenaza, tales como contrainsurgencia y apoyo aéreo. Su foco primordial radica en el ataque a tierra y posee la capacidad de operar desde pistas poco preparadas. Equipado con siete puntos de anclaje para armamento, este avión soporta misiles aire-tierra, cohetes, bombas guiadas, pods de designación láser y ametralladoras de 12,7 mm. Cuenta con una tripulación de dos, un techo de servicio de 35.000 pies (10.668 metros), carga externa de 3.420 libras (1.550 kg) y autonomía de 2,6 horas con combustible interno y hasta 7,1 horas con tanques externos; su velocidad máxima alcanza los 590 km/h y puede sostener un crucero de 520 km/h. Más de 260 unidades ordenadas mundialmente destacan su versatilidad; ahora, con la versión A-29N, Embraer apunta a expandirse en Europa vía Portugal como cliente lanzador. Este hito refuerza a Brasil como exportador clave de tecnología militar letal y accesible. Brasil opera la mayor flota de estos aparatos, con unos 70 Super Tucanos en cuatro escuadrones de su Fuerza Aérea. Otros usuarios incluyen Colombia (25 unidades), Ecuador (24), Chile (12 en orden), República Dominicana (8) y EE.UU. (a través de Sierra Nevada Corporation). El país brasileño se establece como la principal potencia militar de Latinoamérica y ocupa la posición 11 a nivel mundial en 2025/2026, según Global Firepower. Con un presupuesto sobre los US$ 26 mil millones, se distingue por su alta capacidad industrial, aérea y terrestre, superando a naciones como Alemania, Israel e Irán. Los aspectos fundamentales del poderío militar brasileño: