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La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6068 (Sobrinos) y las letras son: A L N R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio

 1°6068 11°9054 
 0443  12°1837
 3°5382  13°2832 
 0367  14°7817 
 4068  15°9773 
 6°7973  16°5475
 7022  17°8608 
 7866  18°9632 
 7217  19°2530 
 10°3447  20°7196 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 23 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 8144 - La Cárcel.

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 1°8144 11°8277 
 4061   12°4296
 3°8792  13°7746 
 9775  14°5622 
 6512  15°3988 
 6°6948  16°5818
 7041  17°0211 
 3813  18°7101 
 2329  19°1545 
 10°3067  20°4834 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar tu vínculo con la familia, el deseo de proteger o nutrir y partes de ti más jóvenes o vulnerables que necesitan atención.

Si el sueño es agradable apunta a armonía y buenas noticias; si es tenso puede señalar preocupaciones por responsabilidades, conflictos familiares o temores sobre el futuro.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de estar atrapado por normas, culpas o situaciones que limitan tu libertad. Indica necesidad de revisar límites autoimpuestos.

También puede señalar miedo a las consecuencias de tus actos o deseo de cambio y redención. Invita a planear pasos para liberarte de lo que te retiene.