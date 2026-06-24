La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6068 (Sobrinos) y las letras son: A L N R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio

1° 6068 11° 9054 2° 0443 12° 1837 3° 5382 13° 2832 4° 0367 14° 7817 5° 4068 15° 9773 6° 7973 16° 5475 7° 7022 17° 8608 8° 7866 18° 9632 9° 7217 19° 2530 10° 3447 20° 7196

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 23 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 8144 - La Cárcel.

1° 8144 11° 8277 2° 4061 12° 4296 3° 8792 13° 7746 4° 9775 14° 5622 5° 6512 15° 3988 6° 6948 16° 5818 7° 7041 17° 0211 8° 3813 18° 7101 9° 2329 19° 1545 10° 3067 20° 4834

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar tu vínculo con la familia, el deseo de proteger o nutrir y partes de ti más jóvenes o vulnerables que necesitan atención.

Si el sueño es agradable apunta a armonía y buenas noticias; si es tenso puede señalar preocupaciones por responsabilidades, conflictos familiares o temores sobre el futuro.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de estar atrapado por normas, culpas o situaciones que limitan tu libertad. Indica necesidad de revisar límites autoimpuestos.

También puede señalar miedo a las consecuencias de tus actos o deseo de cambio y redención. Invita a planear pasos para liberarte de lo que te retiene.