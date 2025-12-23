Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0732 (Dinero) y las letras son: E O B Z.

1° 0732 11° 6548 2° 0104 12° 5790 3° 6682 13° 0062 4° 1945 14° 5507 5° 9368 15° 0153 6° 0884 16° 8326 7° 5782 17° 5827 8° 2236 18° 6210 9° 0169 19° 9846 10° 5491 20° 5776

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 23 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 23 de diciembre. A la cabeza salió el número 3903 - San Cono.

1° 3903 11° 6661 2° 6199 12° 3942 3° 3365 13° 5003 4° 5434 14° 4707 5° 5238 15° 6307 6° 1538 16° 1020 7° 2039 17° 8638 8° 4310 18° 5587 9° 9070 19° 9159 10° 8424 20° 5692

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de alcanzar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la necesidad de valorar más lo que se tiene.

Además, el dinero en los sueños puede representar el poder, el éxito o la autoestima. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar una búsqueda de reconocimiento o la necesidad de tomar decisiones importantes relacionadas con la vida personal o profesional.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a las personas en momentos de necesidad, por lo que su aparición en sueños puede reflejar un deseo de apoyo en situaciones difíciles.

Además, el sueño puede estar relacionado con la esperanza de recibir bendiciones o buena fortuna. San Cono es considerado un intercesor en asuntos de dinero y suerte, por lo que su presencia en el sueño puede indicar la llegada de oportunidades favorables en la vida del soñador.