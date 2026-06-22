La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3619 (Pescado) y las letras son: A G K Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio

1° 3619 11° 1496 2° 2828 12° 9080 3° 0407 13° 3562 4° 5219 14° 9052 5° 3751 15° 3012 6° 5593 16° 6131 7° 6522 17° 8602 8° 5779 18° 4370 9° 0425 19° 1873 10° 1187 20° 4241

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 22 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 1725 - Gallina.

1° 1725 11° 4421 2° 9381 12° 3488 3° 9435 13° 5495 4° 4751 14° 1122 5° 5567 15° 7438 6° 9672 16° 3998 7° 2702 17° 5540 8° 7293 18° 8941 9° 6010 19° 0947 10° 7281 20° 8570

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con Pescado suele vincularse con intuición, emociones profundas y mensajes del inconsciente. También puede señalar fertilidad, creatividad u oportunidades emergentes.

Si el Pescado está sano o en agua clara, sugiere claridad y buena fortuna; si está podrido o el agua es turbia, advierte de engaños, bloqueos o pérdidas. Tus emociones en el sueño afinan el significado.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con Gallina suele simbolizar protección, hogar y cuidado. También alude a la fertilidad y a pequeñas oportunidades (como los huevos), invitándote a nutrir proyectos con paciencia.

En su lado sombra, señala chismes, timidez o cobardía (“ser gallina”). El comportamiento del ave en el sueño (poner huevos, cacarear, huir) matiza si debes protegerte o atreverte a actuar.