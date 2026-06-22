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La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3619 (Pescado) y las letras son: A G K Z.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio
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|2828
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|0407
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|5219
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|6522
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|8602
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|4370
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|0425
|19°
|1873
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|1187
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|4241
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 22 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 1725 - Gallina.
|1°
|1725
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|4421
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|9381
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|3488
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|9435
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|5495
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|4751
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|1122
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|5567
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|7438
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|9672
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|3998
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|2702
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|5540
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|8941
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|6010
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|0947
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Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con Pescado suele vincularse con intuición, emociones profundas y mensajes del inconsciente. También puede señalar fertilidad, creatividad u oportunidades emergentes.
Si el Pescado está sano o en agua clara, sugiere claridad y buena fortuna; si está podrido o el agua es turbia, advierte de engaños, bloqueos o pérdidas. Tus emociones en el sueño afinan el significado.
¿Qué significa soñar con gallina?
Soñar con Gallina suele simbolizar protección, hogar y cuidado. También alude a la fertilidad y a pequeñas oportunidades (como los huevos), invitándote a nutrir proyectos con paciencia.
En su lado sombra, señala chismes, timidez o cobardía (“ser gallina”). El comportamiento del ave en el sueño (poner huevos, cacarear, huir) matiza si debes protegerte o atreverte a actuar.