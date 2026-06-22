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La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3619 (Pescado) y las letras son: A G K Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio

 1°3619 11°1496 
 2828  12°9080
 3°0407  13°3562 
 5219  14°9052 
 3751  15°3012 
 6°5593  16°6131
 6522  17°8602 
 5779  18°4370 
 0425  19°1873 
 10°1187  20°4241 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 22 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 1725 - Gallina.

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 1°1725 11°4421 
 9381   12°3488
 3°9435  13°5495 
 4751  14°1122 
 5567  15°7438 
 6°9672  16°3998
 2702  17°5540 
 7293  18°8941 
 6010  19°0947 
 10°7281  20°8570 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con Pescado suele vincularse con intuición, emociones profundas y mensajes del inconsciente. También puede señalar fertilidad, creatividad u oportunidades emergentes.

Si el Pescado está sano o en agua clara, sugiere claridad y buena fortuna; si está podrido o el agua es turbia, advierte de engaños, bloqueos o pérdidas. Tus emociones en el sueño afinan el significado.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con Gallina suele simbolizar protección, hogar y cuidado. También alude a la fertilidad y a pequeñas oportunidades (como los huevos), invitándote a nutrir proyectos con paciencia.

En su lado sombra, señala chismes, timidez o cobardía (“ser gallina”). El comportamiento del ave en el sueño (poner huevos, cacarear, huir) matiza si debes protegerte o atreverte a actuar.