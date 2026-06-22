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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4158 (Ahogado) y las letras son: O J T W.
Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 22 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 7416 - Anillo.
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|3762
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¿Qué es la quiniela?
El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.
¿Qué significa soñar con ahogado?
Soñar con un ahogado suele reflejar emociones desbordadas y sensación de estar superado por problemas o culpas.
El contexto importa: agua turbia señala angustia; ser rescatado sugiere ayuda y salida; si eres tú, invita a pedir apoyo.
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas; puede reflejar el deseo de formalizar vínculos o reafirmar lealtades.
Si el anillo está roto, perdido o aprieta, apunta a dudas o ataduras; si es brillante o lo recibes, sugiere seguridad, éxito y reconocimiento.