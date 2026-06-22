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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4158 (Ahogado) y las letras son: O J T W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio

 1°4158 11°8954 
 3201  12°7905
 3°6700  13°4269 
 1466  14°2380 
 8666  15°4826 
 6°3995  16°8510
 8693  17°3171 
 2627  18°6797 
 4749  19°0885 
 10°6588  20°2298 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 22 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 7416 - Anillo.

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 1°7416 11°3762 
 2713   12°2383
 3°4300  13°3234 
 2466  14°3391 
 8333  15°0279 
 6°8670  16°7969
 7891  17°8234 
 2169  18°9047 
 9976  19°9562 
 10°4533  20°7710 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele reflejar emociones desbordadas y sensación de estar superado por problemas o culpas.

El contexto importa: agua turbia señala angustia; ser rescatado sugiere ayuda y salida; si eres tú, invita a pedir apoyo.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas; puede reflejar el deseo de formalizar vínculos o reafirmar lealtades.

Si el anillo está roto, perdido o aprieta, apunta a dudas o ataduras; si es brillante o lo recibes, sugiere seguridad, éxito y reconocimiento.