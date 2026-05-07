Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 7 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5167 (Mordida) y las letras son: E B G V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 7 de mayo. A la cabeza salió el número 7556 - La Caída. Soñar con una mordida suele reflejar amenazas, miedos o conflictos que te muerden por dentro. Puede señalar vulnerabilidad, traición o la necesidad de protegerte y poner límites. También puede simbolizar deseo intenso o un impulso reprimido que busca salir. El contexto (quién muerde, dónde y cómo) define si es advertencia, llamado a enfrentar algo o a canalizar tu energía. Soñar con La Caída suele simbolizar sensación de perder el control, inseguridad o miedo al fracaso ante cambios bruscos. También puede reflejar ansiedad acumulada y la necesidad de recuperar estabilidad, confiar en ti y replantear prioridades.