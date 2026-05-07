La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 7 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 6625 (Gallina) y las letras son: A B R W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 7 de mayo. A la cabeza salió el número 6939 - Lluvia. Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con Gallina simboliza maternidad, protección del hogar y pequeña abundancia. También advierte sobre timidez o chismes, invitando a enfrentar miedos con valentía. Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional, renovación y fertilidad; indica liberación de tensiones y apertura a nuevas etapas. Si es suave, aporta calma y esperanza; si es tormentosa, refleja preocupaciones o un desborde emocional que requiere atención.