La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 6 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0034 (La Cabeza) y las letras son: A W Y Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 6 de mayo. A la cabeza salió el número 7054 - La Vaca. Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con la cabeza suele simbolizar la mente: ideas, juicio e identidad. Puede indicar necesidad de claridad y decisiones racionales. Si aparece dolorida, grande o herida, refleja estrés o exceso de pensamientos. Una cabeza ligera sugiere comprensión y enfoque renovado. Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y estabilidad; también evoca lo maternal y el cuidado. Su estado y actitud matizan el mensaje: mansa y sana augura prosperidad; flaca o agresiva advierte carencias y ansiedad.