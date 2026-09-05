Confirmado | Las autoridades embargarán automáticamente las cuentas bancarias y propiedades de todos los ciudadanos y extranjeros que hayan aplazado este trámite

Cuando un contribuyente posee una deuda impositiva sin regularizar durante un tiempo extenso, las repercusiones pueden trascender las meras notificaciones. En Estados Unidos, una vez que se han agotado las instancias de aviso, las autoridades fiscales pueden proceder con medidas de cobro que impactan de manera directa las cuentas bancarias, los ingresos y hasta ciertos bienes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), a través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede proceder con embargos si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo.

La notificación del IRS que nadie debe posponer bajo ninguna circunstancia.

Antes de optar por el embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de esta notificación esencial, la agencia comunica:

Detalle de la deuda pendiente

El plazo de hasta 30 días para responder o regularizar

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Ignorar aviso final acelera cobro y embargo sin advertencias

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos:

El caso es transferido al sistema de cobro activo (ACS)

Se habilita el embargo sin nuevas advertencias

sin nuevas advertencias Se reduce considerablemente el margen de negociación

IRS: Conoce cómo embarga automáticamente cuentas, salarios y bienes de ciudadanos y extranjeros

A través del ACS, el IRS puede proceder con las siguientes acciones:

Embargo de cuentas bancarias

Retención de salarios

Intervención sobre bienes y activos

Consecuencias severas por ignorar el Aviso de Embargo del IRS

El contribuyente que no actúe ante el Aviso Final de Intención de Embargo se expone a consecuencias severas que pueden surgir en poco tiempo. Las medidas de cobro implementadas por el IRS no solo implican embargos de cuentas bancarias, sino que también pueden afectar directamente los ingresos por medio de la retención de salarios y la intervención de bienes.

Es fundamental que los contribuyentes tomen en serio esta notificación y busquen regularizar su situación fiscal. Ignorar el aviso no solo acelera el proceso de cobro, sino que también limita las opciones de negociación y resolución, dejando a los deudores en una posición vulnerable ante la agencia tributaria.