Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 11 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 6205 (Gato) y las letras son: F L N W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 11 de mayo. A la cabeza salió el número 2637 - El Dentista. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con un gato simboliza intuición, independencia y astucia; te invita a confiar en tus instintos. Si el gato está tranquilo sugiere equilibrio y buena suerte; si es agresivo o huidizo advierte de engaños o relaciones poco fiables. Soñar con el dentista puede reflejar preocupación por tu imagen y la forma en que te comunicas. Sugiere miedo a ser juzgado o la necesidad de corregir algo que te incomoda. También simboliza prevención y cuidado: atender un problema antes de que empeore. Si el sueño es tenso indica ansiedad o pérdida de control; si es tranquilo, habla de alivio y renovación.