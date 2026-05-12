La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 11 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 1564 (Llanto) y las letras son: O U K S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 11 de mayo. A la cabeza salió el número 4648 - Muerto que habla. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con llanto suele reflejar una liberación emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o tensiones acumuladas para aliviarte. También puede señalar sensibilidad aumentada ante situaciones recientes. Si el llanto es tuyo, sugiere necesidad de consuelo, sanar heridas o pedir ayuda; si es de otros, indica empatía o una invitación a apoyar. La emoción al despertar orienta si es advertencia, duelo pendiente o inicio de alivio. Soñar con un muerto que habla suele señalar asuntos pendientes o necesidad de cerrar ciclos; la figura del fallecido actúa como mensajera de tu intuición y tus recuerdos. El tono del mensaje importa: si es sereno puede sugerir guía y aceptación y si es inquietante puede indicar culpas, miedos o emociones no resueltas que piden atención.