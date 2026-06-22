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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 22 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 22 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6525 - Gallina

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de junio

 1°6525 11°3132
 7295  12°2021
 3°0578 13°0907 
 4607  14°9934 
 0532  15°3561 
 6°6200  16°4898
 2511  17°8876 
 8045  18°5541 
 3238  19°6874 
 10°5435 20°7331 

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También puede señalar timidez o miedo (“ser gallina”), chismes cercanos y necesidad de actuar con decisión.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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