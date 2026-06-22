En esta noticia ¿Qué significa soñar con gallina?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 22 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 22 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6525 - Gallina

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de junio

1° 6525 11° 3132 2° 7295 12° 2021 3° 0578 13° 0907 4° 4607 14° 9934 5° 0532 15° 3561 6° 6200 16° 4898 7° 2511 17° 8876 8° 8045 18° 5541 9° 3238 19° 6874 10° 5435 20° 7331

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina simboliza cuidado, hogar y fertilidad; los huevos aluden a oportunidades y abundancia.

También puede señalar timidez o miedo (“ser gallina”), chismes cercanos y necesidad de actuar con decisión.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.