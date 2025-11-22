Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 21 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0867 (Mordida) y las letras son: J Q X Z.

1° 0867 11° 5321 2° 6384 12° 5331 3° 7416 13° 0760 4° 6636 14° 0931 5° 6167 15° 8425 6° 3937 16° 3254 7° 0228 17° 6634 8° 1870 18° 9598 9° 5900 19° 6195 10° 6426 20° 8821

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 21 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 21 de noviembre. A la cabeza salió el número 8706 - Perro.

1° 8706 11° 5101 2° 8056 12° 3379 3° 9551 13° 9772 4° 3014 14° 6226 5° 2206 15° 1212 6° 6651 16° 8822 7° 9381 17° 7225 8° 1274 18° 6351 9° 5253 19° 6430 10° 1979 20° 4664

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar miedos o conflictos internos que necesitamos enfrentar.