Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 21 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0867 (Mordida) y las letras son: J Q X Z.

 1°0867 11°5321 
 6384  12°5331
 3°7416  13°0760 
 6636  14°0931 
 6167  15°8425 
 6°3937  16°3254
 0228  17°6634 
 1870  18°9598 
 5900  19°6195 
 10°6426  20°8821 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 21 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 21 de noviembre. A la cabeza salió el número 8706 - Perro.

 1°8706 11°5101 
 8056   12°3379
 3°9551  13°9772 
 3014  14°6226 
 2206  15°1212 
 6°6651  16°8822
 9381  17°7225 
 1274  18°6351 
 5253  19°6430 
 10°1979  20°4664 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar miedos o conflictos internos que necesitamos enfrentar.