Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 22 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 4732 (Dinero) y las letras son: D L R Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 22 de abril. A la cabeza salió el número 8349 - La Carne. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con dinero simboliza deseos de seguridad, autoestima y oportunidades de progreso. También puede reflejar preocupaciones financieras, miedo a perder recursos o ambición desmedida. Soñar con La Carne suele simbolizar deseos y necesidades básicas, así como la búsqueda de placer y satisfacción. También puede señalar una relación intensa con lo material y lo corporal. El estado de La Carne matiza el mensaje: fresca sugiere vitalidad u oportunidades; cruda o en mal estado advierte de impulsos descontrolados, conflictos o culpas.