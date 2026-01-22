En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8939 (Lluvia) y las letras son: D M Q Y.

 1°8939 11°2431 
 7840  12°7258
 3°3792  13°5926 
 6639  14°1632 
 6186  15°3939 
 6°1196  16°8433
 2943  17°5288 
 9708  18°8562 
 1042  19°8820 
 10°1922  20°4865 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 21 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 21 de enero. A la cabeza salió el número 9730 - Santa Rosa.

 1°9730 11°0903 
 2451   12°9930
 3°7104  13°4601 
 7361  14°6644 
 3511  15°7429 
 6°3034  16°4527
 1213  17°1420 
 9545  18°3269 
 5338  19°3894 
 10°7128  20°7754 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura representa la fe y la devoción, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el sueño puede reflejar un deseo de purificación y renovación personal. Santa Rosa es asociada con la sanación, lo que indica que el soñador podría estar buscando un cambio positivo en su vida o la superación de obstáculos emocionales.