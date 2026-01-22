Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8939 (Lluvia) y las letras son: D M Q Y.

1° 8939 11° 2431 2° 7840 12° 7258 3° 3792 13° 5926 4° 6639 14° 1632 5° 6186 15° 3939 6° 1196 16° 8433 7° 2943 17° 5288 8° 9708 18° 8562 9° 1042 19° 8820 10° 1922 20° 4865

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 21 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 21 de enero. A la cabeza salió el número 9730 - Santa Rosa.

1° 9730 11° 0903 2° 2451 12° 9930 3° 7104 13° 4601 4° 7361 14° 6644 5° 3511 15° 7429 6° 3034 16° 4527 7° 1213 17° 1420 8° 9545 18° 3269 9° 5338 19° 3894 10° 7128 20° 7754

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura representa la fe y la devoción, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el sueño puede reflejar un deseo de purificación y renovación personal. Santa Rosa es asociada con la sanación, lo que indica que el soñador podría estar buscando un cambio positivo en su vida o la superación de obstáculos emocionales.