Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9721 (Mujer) y las letras son: A D K Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio

1° 9721 11° 0845 2° 2366 12° 2612 3° 0413 13° 2404 4° 9970 14° 1488 5° 8654 15° 6743 6° 8904 16° 7287 7° 7516 17° 2483 8° 3422 18° 4143 9° 3484 19° 2287 10° 1129 20° 5088

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 22 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 5001 - Agua.

1° 5001 11° 4840 2° 6460 12° 6474 3° 7170 13° 1379 4° 6560 14° 4264 5° 9053 15° 8488 6° 5543 16° 5888 7° 5137 17° 9757 8° 6308 18° 8019 9° 7815 19° 5303 10° 1730 20° 6388

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, cuidado y la parte emocional de tu vida. También puede señalar creatividad o la necesidad de equilibrar tu mundo interior.

Si es desconocida, sugiere cambios o mensajes del subconsciente; si es alguien que conoces, habla de vínculos, apoyo o conflictos por resolver. Los detalles del sueño (actitud, lugar y emociones) afinan su significado.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara simboliza paz y claridad; agua turbia, preocupación o conflictos internos.

También alude a cambio y purificación, invitándote a soltar lo viejo, adaptarte y permitir que las emociones fluyan con equilibrio.