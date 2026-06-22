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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9721 (Mujer) y las letras son: A D K Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio

 1°9721 11°0845 
 2366  12°2612
 3°0413  13°2404 
 9970  14°1488 
 8654  15°6743 
 6°8904  16°7287
 7516  17°2483 
 3422  18°4143 
 3484  19°2287 
 10°1129  20°5088 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 22 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 5001 - Agua.

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 1°5001 11°4840 
 6460   12°6474
 3°7170  13°1379 
 6560  14°4264 
 9053  15°8488 
 6°5543  16°5888
 5137  17°9757 
 6308  18°8019 
 7815  19°5303 
 10°1730  20°6388 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, cuidado y la parte emocional de tu vida. También puede señalar creatividad o la necesidad de equilibrar tu mundo interior.

Si es desconocida, sugiere cambios o mensajes del subconsciente; si es alguien que conoces, habla de vínculos, apoyo o conflictos por resolver. Los detalles del sueño (actitud, lugar y emociones) afinan su significado.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara simboliza paz y claridad; agua turbia, preocupación o conflictos internos.

También alude a cambio y purificación, invitándote a soltar lo viejo, adaptarte y permitir que las emociones fluyan con equilibrio.