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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9721 (Mujer) y las letras son: A D K Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio
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|9721
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|0845
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|0413
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|2404
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|9970
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|7516
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|2483
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|3422
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|3484
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|5088
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 22 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 5001 - Agua.
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|5001
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|4840
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|6460
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|6474
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|7170
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|1379
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|6560
|14°
|4264
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|9053
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|8488
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|5543
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|5888
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|5137
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|9757
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|6308
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|8019
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|7815
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|5303
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|1730
|20°
|6388
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con mujer?
Soñar con una mujer simboliza intuición, cuidado y la parte emocional de tu vida. También puede señalar creatividad o la necesidad de equilibrar tu mundo interior.
Si es desconocida, sugiere cambios o mensajes del subconsciente; si es alguien que conoces, habla de vínculos, apoyo o conflictos por resolver. Los detalles del sueño (actitud, lugar y emociones) afinan su significado.
¿Qué significa soñar con agua?
Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara simboliza paz y claridad; agua turbia, preocupación o conflictos internos.
También alude a cambio y purificación, invitándote a soltar lo viejo, adaptarte y permitir que las emociones fluyan con equilibrio.