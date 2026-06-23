Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1856 (La Caída) y las letras son: A F H K.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio

1° 1856 11° 4919 2° 2718 12° 7370 3° 0771 13° 5941 4° 6499 14° 2657 5° 6062 15° 9174 6° 9910 16° 5021 7° 9721 17° 7530 8° 1959 18° 6161 9° 0660 19° 4548 10° 0005 20° 4086

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 22 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 4551 - Serrucho.

1° 4551 11° 0090 2° 9110 12° 5307 3° 7840 13° 8727 4° 5038 14° 7553 5° 7246 15° 3711 6° 4721 16° 0844 7° 6372 17° 5237 8° 5314 18° 5277 9° 4975 19° 3616 10° 8145 20° 4305

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele simbolizar pérdida de control, temor al fracaso o inestabilidad emocional. Indica que te sientes vulnerable ante cambios rápidos o decisiones importantes.

También puede ser un llamado a soltar cargas y recuperar equilibrio: revisar límites, pedir apoyo y planear con cautela. Si afrontas la raíz del miedo, la caída se convierte en impulso.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con Serrucho sugiere cortar con hábitos o vínculos que ya no sirven y abordar los problemas por partes. Implica trabajo paciente y práctico para construir cambios.

Un Serrucho afilado y fluido anuncia decisiones claras y avances; uno romo o trabado advierte demoras, frustración o conflictos que exigen ajustes.