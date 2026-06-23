En esta noticia

Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1856 (La Caída) y las letras son: A F H K.

Te puede interesar

Ordenaron frenar la venta de uno de los aceites de oliva más conocidos del mercado

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio

 1°1856 11°4919 
 2718  12°7370
 3°0771  13°5941 
 6499  14°2657 
 6062  15°9174 
 6°9910  16°5021
 9721  17°7530 
 1959  18°6161 
 0660  19°4548 
 10°0005  20°4086 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 22 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 4551 - Serrucho.

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire: el moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas
 1°4551 11°0090 
 9110   12°5307
 3°7840  13°8727 
 5038  14°7553 
 7246  15°3711 
 6°4721  16°0844
 6372  17°5237 
 5314  18°5277 
 4975  19°3616 
 10°8145  20°4305 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

Te puede interesar

Adiós a la mesa de comedor: la nueva tendencia que llega de afuera y la reemplaza para siempre

Te puede interesar

Poner una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele simbolizar pérdida de control, temor al fracaso o inestabilidad emocional. Indica que te sientes vulnerable ante cambios rápidos o decisiones importantes.

También puede ser un llamado a soltar cargas y recuperar equilibrio: revisar límites, pedir apoyo y planear con cautela. Si afrontas la raíz del miedo, la caída se convierte en impulso.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con Serrucho sugiere cortar con hábitos o vínculos que ya no sirven y abordar los problemas por partes. Implica trabajo paciente y práctico para construir cambios.

Un Serrucho afilado y fluido anuncia decisiones claras y avances; uno romo o trabado advierte demoras, frustración o conflictos que exigen ajustes.