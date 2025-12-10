Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3010 (La Leche) y las letras son: K M P R.

1° 3010 11° 2175 2° 3333 12° 8601 3° 0835 13° 0816 4° 4484 14° 6109 5° 4993 15° 9095 6° 8510 16° 7935 7° 9594 17° 0351 8° 9253 18° 1002 9° 6237 19° 6193 10° 2594 20° 7149

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 9 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 9 de diciembre. A la cabeza salió el número 3643 - Balcón.

1° 3643 11° 4422 2° 5225 12° 6726 3° 4816 13° 8844 4° 4662 14° 2213 5° 3947 15° 5027 6° 1593 16° 0440 7° 5597 17° 8670 8° 4231 18° 6254 9° 7311 19° 0230 10° 8428 20° 5312

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de volver a tiempos más simples y seguros de la infancia.

Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito en el futuro.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva en la vida. Este espacio elevado sugiere la posibilidad de observar situaciones desde un ángulo diferente, lo que puede indicar que el soñador está buscando claridad o una nueva visión sobre sus problemas actuales.Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior. Puede reflejar el deseo de libertad y la necesidad de salir de la rutina diaria, así como la búsqueda de nuevas oportunidades y experiencias que enriquezcan la vida del soñador.