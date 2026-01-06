Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1122 (Loco) y las letras son: E E O G.

1° 1122 11° 5343 2° 1457 12° 0244 3° 8357 13° 6054 4° 8565 14° 4159 5° 6790 15° 4470 6° 8952 16° 6552 7° 3758 17° 4467 8° 7120 18° 2369 9° 7767 19° 5615 10° 4997 20° 1557

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 5 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 5 de enero. A la cabeza salió el número 4417 - Desgracia.

1° 4417 11° 1172 2° 7801 12° 0410 3° 2504 13° 4909 4° 7308 14° 1891 5° 8319 15° 6499 6° 5151 16° 6458 7° 3520 17° 8244 8° 5115 18° 5843 9° 2286 19° 8744 10° 0373 20° 7764

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, sugiriendo que el soñador está listo para embarcarse en una aventura personal o profesional sin ataduras del pasado.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad de enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la sensación de vulnerabilidad o inseguridad. A veces, estos sueños sirven como una advertencia para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y reflexión.