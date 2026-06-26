La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.51 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 26 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.01% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.56 pesos y un mínimo de 17.47 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.01%, pero en el último año presenta una variación de -5.57%, indicando una tendencia general bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró un sesgo alcista: 6 subidas y 4 bajadas, con tres avances consecutivos hacia el día 8 y una corrección de dos jornadas al cierre; balance general positivo aunque con debilidad final.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar fue del 7.7014%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 7.6079%.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 2 muestra un -1 positivo. Esto indica un aumento en su valor respecto a las últimas jornadas, lo que beneficia a quienes lo poseen.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días, ya que cualquier cambio en el mercado podría revertir la situación actual. La reciente subida sugiere un posible fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones económicas.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.