Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3115 (Niña Bonita) y las letras son: O B F R.
|1°
|3115
|11°
|4557
|2°
|6170
|12°
|7094
|3°
|8666
|13°
|9114
|4°
|9004
|14°
|9729
|5°
|4393
|15°
|6300
|6°
|7467
|16°
|2123
|7°
|8342
|17°
|1993
|8°
|9605
|18°
|5079
|9°
|1755
|19°
|9483
|10°
|8097
|20°
|1708
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 3 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 4800 - Huevos.
|1°
|4800
|11°
|3231
|2°
|5925
|12°
|0664
|3°
|0591
|13°
|0932
|4°
|8167
|14°
|2860
|5°
|9726
|15°
|0735
|6°
|0474
|16°
|2329
|7°
|3119
|17°
|8107
|8°
|9294
|18°
|9134
|9°
|7291
|19°
|8115
|10°
|9358
|20°
|7868
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.
Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la alegría. Este sueño invita a explorar la imaginación y a valorar los momentos de felicidad que a veces se pasan por alto en la vida cotidiana.
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas ideas o proyectos que están en gestación, sugiriendo que algo valioso está por nacer en la vida del soñador.Por otro lado, los huevos también pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador se siente expuesto o que teme perder algo importante, lo que invita a reflexionar sobre la protección de sus emociones y aspiraciones.