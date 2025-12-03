Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3115 (Niña Bonita) y las letras son: O B F R.

1° 3115 11° 4557 2° 6170 12° 7094 3° 8666 13° 9114 4° 9004 14° 9729 5° 4393 15° 6300 6° 7467 16° 2123 7° 8342 17° 1993 8° 9605 18° 5079 9° 1755 19° 9483 10° 8097 20° 1708

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 3 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 4800 - Huevos.

1° 4800 11° 3231 2° 5925 12° 0664 3° 0591 13° 0932 4° 8167 14° 2860 5° 9726 15° 0735 6° 0474 16° 2329 7° 3119 17° 8107 8° 9294 18° 9134 9° 7291 19° 8115 10° 9358 20° 7868

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la alegría. Este sueño invita a explorar la imaginación y a valorar los momentos de felicidad que a veces se pasan por alto en la vida cotidiana.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas ideas o proyectos que están en gestación, sugiriendo que algo valioso está por nacer en la vida del soñador.Por otro lado, los huevos también pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador se siente expuesto o que teme perder algo importante, lo que invita a reflexionar sobre la protección de sus emociones y aspiraciones.