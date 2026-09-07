La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este lunes, 7 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.525, cifra que señala una diferencia de 0,33% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor a cero, continuando así la racha alcista de días pasados. Este aumento sugiere un creciente interés y demanda por la moneda estadounidense, lo que podría generar implicaciones en el mercado cambiario. La tendencia se presenta como una señal de alerta para los actores económicos, quienes deben estar atentos a posibles fluctuaciones futuras.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 11.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual fue del 17.53%.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: