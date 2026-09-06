La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 5915 (Niña Bonita) y las letras son: I M Q S.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 5 de septiembre

1° 5915 11° 6765 2° 4996 12° 8998 3° 2011 13° 4613 4° 1132 14° 5468 5° 7952 15° 6687 6° 6872 16° 9655 7° 7843 17° 3339 8° 8205 18° 1190 9° 9352 19° 9948 10° 4509 20° 8894

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 1488 - El Papa.

1° 1488 11° 1792 2° 0914 12° 6689 3° 7012 13° 2797 4° 8203 14° 6856 5° 2583 15° 7413 6° 4544 16° 8244 7° 9305 17° 6175 8° 0054 18° 8920 9° 4666 19° 6099 10° 5044 20° 7868

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos. Puede reflejar tu deseo de protección o de reconectar con tu lado más puro.

También puede aludir a la autoimagen y a cómo valoras tu belleza interior. Si el sueño te calma, sugiere armonía emocional; si te inquieta, apunta a inseguridades por atender.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, necesidad de orientación moral o búsqueda de sentido. Puede reflejar respeto por la autoridad y el deseo de actuar con integridad.

También puede indicar un llamado a reconciliarte con tus valores, perdonar o asumir responsabilidades. Si el sueño genera calma, sugiere paz interior; si inquieta, conflictos éticos por resolver.