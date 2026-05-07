La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 7 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9167 (Mordida) y las letras son: D L T X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 7 de mayo. A la cabeza salió el número 5769 - Vicios. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas. Soñar con una mordida suele reflejar amenazas, miedos o conflictos que te muerden por dentro. Puede señalar vulnerabilidad, traición o la necesidad de protegerte y poner límites. También puede simbolizar deseo intenso o un impulso reprimido que busca salir. El contexto (quién muerde, dónde y cómo) define si es advertencia, llamado a enfrentar algo o a canalizar tu energía. Soñar con vicios refleja luchas internas, tentaciones y hábitos que merman tu control. Puede señalar culpa, miedo a recaídas o la necesidad de reforzar límites. También simboliza evasión de problemas y placer inmediato que frena tus metas. Invita a buscar apoyo y sustituir conductas dañinas por opciones saludables.